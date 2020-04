Американские ВМФ подтвердили подлинность видеозаписи с НЛО. Проект «Голубой луч» уже в действии?

Недавно представитель Военно-морского флота США подтвердил, что видеозапись неопознанного летающего объекта (НЛО), является подлинной. Как выяснили журналисты «Фразы», видео было снято еще в 2015 году одним из пилотов.

Представитель ВМФ уточнил: в Пентагоне до сих пор не могут определить природу запечатленного на кадрах явления.

Речь идет о видео под кодовым названием GO FAST, опубликованном группой исследователей To The Stars Academy of Arts & Science и газетой New York Times.

Также существуют еще две похожие видеозаписи, сообщает ВВС.

Видеозапись GO FAST была сделана палубным истребителем-бомбардировщиком F/A-18 Super Hornet.

Ранее сообщалось, что США разрабатывают для военных новый план реагирования на сообщения о появлении НЛО. До этого в ВМС никто всерьез к НЛО не относился. Но скоро новые правила обяжут пилотов и моряков брать во внимание любые заявления о неопознанных летающих объектах.

Напомним также, что в этом контексте следует вспомнить скандальный проект Голубой луч. В 1994 году канадский журналист Серж Монаст представил всеобъемлющую и хорошо документированную работу о проекте NASA Blue Beam (Голубой луч). Речь идет о аудио-визуальных манипуляциях человеком с целью получения контроля над его сознанием. Искусственное голографическое моделирование НЛО и его «легализация» (признание «реальности») — один из пунктов этого проекта.

Напомним, в последние месяцы участились сообщения о якобы виденных наблюдателями неопознанных летающих объектах.