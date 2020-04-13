Корейцы научились уничтожать коронавирус

Ученые из Южной Кореи заявили, что научились уничтожать коронавирус COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», исследователи сообщили, что нашли сразу тридцать восемь антител, которые убивают заразу.

Об этом рапортует Центр контроля и профилактики заболеваний страны.

Сообщается, что ученые работали в лабораториях Национального института здравоохранения и фармацевтической компании Celltrion.

Как отмечается, «из крови больных коронавирусом были выделены антитела, которые могут быть использованы для лечения, продемонстрировав способность обезвреживать заразу».

Ученые говорят, что «четырнадцать образцов обладают сильными нейтрализующими свойствами».

Отмечается, что «опыты, в том числе и над животными, продолжатся».

Как писала «Фраза», ученые выявили новые симптомы коронавируса.

Ранее в Минздраве шокировали прогнозом по числу заболевших коронавирусом украинцев.