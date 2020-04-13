Минздрав назвал лекарство, которое помогает от коронавируса. Получат ли его украинцы?

В Министерстве здравоохранения Украины назвали лекарство, которое может помочь в лечении коронавируса COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщил министр Максим Степанов, которого цитирует РБК-Украины.

По его словам, речь идет о препарате «Плаквенил».

Чиновник сообщил: «После того, как в мире было объявлено о том, что данный препарат может помогать при лечении коронавируса, он просто исчез из аптек».

Также он пообещал: «Препарат будет введен в перечень медицинских средств, которые идут по программе «Доступные лекарства» для того, чтобы он был в аптеках и был контролируемый оборот этого лекарства. Параллельно есть договоренность с производителем об обеспечении наших больных».

По его словам, «на ближайшем заседании правительства, в среду, будет урегулирован вопрос по группе пациентов, которые болеют ревматоидными заболеваниями, прежде всего, системной красной волчанкой, которые лечились препаратом «Плаквенил».

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