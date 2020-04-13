Коронавирус в Украине. Статистика заболевания на 13 апреля

За минувшие сутки количество зараженных коронавирусной инфекцией в Украине выросло на 325 человек. Как выяснили журналисты «Фразы», всего на сегодняшний день вирусом заразились 3102 человека.

Согласно информации Центра гражданского здоровья, на амбулаторном лечении находится 1731 пациент, всего госпитализировано 1179 человек, из них 49 детей.

Умерли от болезни 93 человека, из них 47 мужчин и 46 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50-ти лет (86%).

Всего заболеваемость по регионам выглядит так:

— Винницкая обл. — 194 случая (8 выздоровели);

— Волынская обл. — 78 случаев (2 выздоровели);

— Днепропетровская обл. — 60 случаев (5 выздоровели);

— Донецкая обл. — 11 случаев (1 выздоровел);

— Житомирская обл. — 94 случая;

— Закарпатская обл. — 92 случая (3 выздоровели);

— Запорожская обл. — 85 случаев (10 выздоровели);

— Ивано-Франковская область — 300 случаев (12 выздоровели);

— г. Киев — 495 случаев;

— Киевская обл. — 216 случаев (9 выздоровели);

— Кировоградская обл. — 142 случая;

— Львовская обл. — 124 случая (6 выздоровели);

— Луганская обл. — 3 случая;

— Николаевская обл. — 5 случаев;

— Одесская обл. — 69 случаев;

— Полтавская обл. — 25 случаев;

— Ровенская обл. — 125 случаев (7 выздоровели);

— Сумская обл. — 74 случая (2 выздоровели);

— Тернопольская обл. — 273 случая (7 выздоровели);

— Харьковская обл. — 11 случаев;

— Херсонская обл. — 31 случай;

— Хмельницкая обл. — 22 случая (3 выздоровели);

— Черкасская обл. — 102 случая (1 выздоровел);

— Черновицкая обл. — 462 случая (21 выздоровел);

— Черниговская обл. — 9 случаев.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Министерстве здравоохранения Украины озвучили свой прогноз по количеству пациентов, которым предстоит пройти лечение от коронавирусной инфекции COVID-19.