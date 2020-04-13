Украинцев предупредили о… трехдневном снегопаде

Уже со вторника, 14 апреля, в Украине ожидается ухудшение погодных условий. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщают в Гидрометцентре.

Синоптики предупреждают, что в нашу страну придут дожди и мокрый снег.

Непогода будет продолжаться как минимум три дня, после чего, к выходным, снова должно потеплеть.

Относительно сухо будет в юго-восточных областях, а также в Крыму.

В Киеве и в западных регионах днем похолодает до 6-8 градусов.

Как писала «Фраза», на Таджикистан, Кыргызстан и Казахстан обрушился аномальный снегопад.

Ранее синоптики заявили, что грядущее лето в Украине будет каким-то странным.