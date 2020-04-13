Пожар в Чернобыльской зоне тушат уже девять дней и никак не могут погасить

В Чернобыльской зоне отчуждения продолжается тушение лесного пожара. Как выяснили журналисты «Фразы», огонь не могут погасить уже девятый день.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайной ситуации.

Отмечается, что огонь тушат на территории Корогодского, Котовского и Денисовецкого лесничеств.

Спасатели говорят, что тут до сих пор продолжается «горение травяного настила и лесной подстилки отдельными очагами».

Отмечается, что со стихией ведут борьбу 366 спасаиелей и 88 единиц техники. Накануне три самолета АН-32П и три вертолета ГСЧС совершили 143 сброса воды (370 тонн).

Как писала «Фраза», сильный ветер несет дым от пожара под Чернобылем в Киев.