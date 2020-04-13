Премьер Шмыгаль опростоволосился с поздравлением украинцев с Пасхой

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль перепутал значение двух самых значимых христианских праздников — Пасхи и Рождества. Как выяснили журналисты «Фразы», его пресс-служба оперативно признала ошибку, заявив, что в текст были внесены необходимые исправления.

В воскресенье, 12 апреля, Шмыгаль разместил на своей странице в Facebook поздравление христианам западного обряда с Пасхой.

«Этот день люди традиционно проводят в кругу семьи, в компании друзей и идут в церковь, чтобы приветствовать рождение Христа», — говорилось в поздравлении.

После этого поздравление изменили: вместо «рождение» вписали «воскресение». Впрочем, Facebook сохраняет все исправления, внесенные в исходный вариант.

В кэше Google есть упоминание того, что неверный текст некоторое время был размещен на официальном правительственном портале.

После этого в пресс-службе правительства изданию «ГОРДОН» подтвердили, что изначальный вариант содержал ошибку, но затем она была исправлена на всех официальных страницах Шмыгаля в соцсетях. На сайте Кабмина уже тоже правильная версия.

Ранее «Фраза» сообщала, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поделился с общественностью наработками по выходу Украины из тотального карантина, введенного в связи с бушующей эпидемией коронавируса COVID-19.