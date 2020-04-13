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Хорошие новости с коронавирусного фронта за 11-12 апреля 2020 года

Хорошие новости с коронавирусного фронта за 11-12 апреля 2020 года

— У украинских ученых появился серьезный шанс стать миллионерами. Владимир Зеленский пообещал 1 000 000 долларов тому, кто изобретет вакцину от коронавируса. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Замминистра сказал, что президент лично попросил его, чтобы тот разослал письма академикам, которые могут это сделать.

— Украинские суды массово отказываются выписывать штрафы в размере 17 000 гривен за нарушение карантина. Что бы выяснить это Юрист и экс-министр юстиции Елена Лукаш специально изучила более 200 решений судов по всей стране.

«Напомню, что статья 44-3 „Порушення правил щодо карантину людей“, появилась 17.03.2020 и ее целью было — внедрить ответственность в виде огромных штрафов за нарушение правил карантина, устанавливаемых центральной и местными властями. Не получилось. Суды по всей Украине массово и единогласно посылают полицию изучать закон, учиться собирать и оформлять доказательства», — говорится в сообщении.

— Мариуполь получил лабораторию для диагностики коронавируса.

— 103-летняя итальянка Ада Зануссо рассказала о том, как справилась с коронавирусом. О диагнозе она узнала 17 марта. Из симптомов у нее была высокая температура, сонливость, апатия и отсутствие аппетита. Неделю Ада не вставала с кровати, но по рекомендации врача старалась пить много жидкости.

«В какой-то момент она снова открыла глаза и продолжила делать то, что делала раньше. Несмотря на свой преклонный возраст, Ада Зануссо не имеет хронических заболеваний. Вероятно, это положительно повлияло на течение болезни», — отметил врач.

— Еще одна страна преодолела пик заболеваемости COVID-19. Количество носителей вируса в Австралии пошло на спад.

— Две трети тяжелобольных коронавирусом «выкарабкались» благодаря препарату 2015-го года. Препарат называется Ремдесивир. Если безопасность и эффективность препарата Ремдесивир подтвердится, лечение одного больного COVID-19 обойдется всего в 9 долларов.

— Итальянские мафиозные банды занялись благотворительностью и стали помогать бедным слоям населения и развозить еду.

— Германия пожертвовала для Великобритании 60 аппаратов ИВЛ для борьбы с коронавирусом.

— Правительство Польши выделяет €22 млрд. на поддержку предпринимателей в период борьбы с коронавирусом.

Тэги: общество, Владимир Зеленский, новости Украины, коронавирус, хорошие новости

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