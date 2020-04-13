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Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 12 апреля 2020

Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 12 апреля 2020

По состоянию на 19-00 12 апреля, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире достигло 1 800 791. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом информирует исследовательский университет Джонса Хопкинса (Балтимор, США).

По данным учреждения, пандемия уже унесла жизни 110 892 человек, а побороть инфекцию и выздороветь смогли 412 777 пациентов.

Больше всего случаев заражения коронавирусом насчитывается в США ‒ 530 830 (смертей ‒ 20 646), Испании ‒ 166 019 (16 972), Италии ‒ 152 271 (19 468), Франции ‒ 130 730 (13 851), Германии ‒ 125 834 (2 886), Великобритании ‒ 85 173 (10 629), Китае ‒ 83 134 (3 343), Иране ‒ 71 686 (4 474), Турции ‒ 52 167 (1 101), Бельгии ‒ 29 647 (3 600), Нидерландах ‒ 25 746 (2 747), Швейцарии ‒ 25 328 (1 089), Канаде ‒ 23 717 (675), Бразилии ‒ 21 042 (1 144), Португалии ‒ 16 585 (504), России ‒ 15 770 (130), Австрии ‒ 13 945 (350), Израиле ‒ 10 878 (103), Южной Корее ‒ 10 512 (214) и Швеции ‒ 10 483 (899).

В свою очередь, в Украине официально выявлено 2 777 инфицированных. К сожалению, 83 из них скончались. При этом 89 человек уже выздоровели.

Как писала «Фраза», в Минздраве шокировали прогнозом по числу заболевших коронавирусом украинцев.

Также сообщалось, что Трамп объявил всю территорию США зоной масштабного бедствия, а доктор Комаровский объяснил, почему прием витамина С не спасет от коронавируса.

Тэги: США, Германия, Украина, Китай, жертвы, общество, Великобритания, Иран, Россия, здоровье, эпидемия, мир, Турция, Италия, Израиль, Бразилия, Франция, Швейцария, Испания, Бельгия, статистика, заражение, новости Украины, коронавирус, пандемия, COVID-19

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