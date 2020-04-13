Главные новости за 11-12 апреля 2020 года

На Николаевщине выявили первых больных коронавирусом. На «коронавирусной» карте Украины не осталось ни одной области, куда бы не проникла «китайская» зараза. Об этом на брифинге рассказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

В Кабмине набросали дерзкий план по выходу из тотального карантина. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поделился с общественностью наработками по выходу Украины из тотального карантина, введенного в связи с бушующей эпидемией коронавируса COVID-19. Амбициозный план состоит их трех этапов и должен завершиться уже в начале июля текущего года.

Полиция официально отказалась обеспечивать незаконный комендантский час на западе Украины. Национальная полиция Украины не будет наказывать граждан за нарушение «комендантского часа», введенного в двух западных регионах страны. Данные «меры», предпринятые местными властями, носят лишь рекомендательный характер и не имеют никакой юридической силы.

Трамп объявил всю территорию США зоной масштабного бедствия. Президент США Дональд Трамп впервые в истории признал всю территорию страны зоной «масштабного бедствия». Это позволит местным властям получить федеральное финансирование и другую помощь для борьбы с эпидемией коронавируса COVID-19.

В МОЗ рассказали, кого из украинцев в обязательном порядке протестируют на коронавирус. В Министерстве здравоохранения Украины окончательно определились с алгоритмом тестирования на коронавирус COVID-19. Об этом на брифинге рассказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

В Минздраве шокировали прогнозом по числу заболевших коронавирусом украинцев. В Министерстве здравоохранения Украины озвучили свой прогноз по количеству пацентов, которым предстоит пройти лечение от коронавирусной инфекции COVID-19. Шокирующая информация прозвучала из уст главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко.

Ученые выявили новые симптомы коронавируса. Ученым удалось обнаружить новые симптомы инфицирования коронавирусом COVID-19. Исследование провели китайские специалисты, которые изучили истории болезни более 200 пациентов из Уханя.

В Харькове «скорая» угодила в лобовое ДТП и превратилась в груду металлолома. В пятницу вечером, 10 апреля, в Харькове произошло смертельное ДТП. Там вблизи 5 км. кольцевой автодороги легковой автомобиль Daewoo Sens выскочил на встречную полосу, где столкнулся с машиной «скорой помощи».