Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Главные новости за 11-12 апреля 2020 года

Главные новости за 11-12 апреля 2020 года

На Николаевщине выявили первых больных коронавирусом. На «коронавирусной» карте Украины не осталось ни одной области, куда бы не проникла «китайская» зараза. Об этом на брифинге рассказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

В Кабмине набросали дерзкий план по выходу из тотального карантина. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поделился с общественностью наработками по выходу Украины из тотального карантина, введенного в связи с бушующей эпидемией коронавируса COVID-19. Амбициозный план состоит их трех этапов и должен завершиться уже в начале июля текущего года.

Полиция официально отказалась обеспечивать незаконный комендантский час на западе Украины. Национальная полиция Украины не будет наказывать граждан за нарушение «комендантского часа», введенного в двух западных регионах страны. Данные «меры», предпринятые местными властями, носят лишь рекомендательный характер и не имеют никакой юридической силы.

Трамп объявил всю территорию США зоной масштабного бедствия. Президент США Дональд Трамп впервые в истории признал всю территорию страны зоной «масштабного бедствия». Это позволит местным властям получить федеральное финансирование и другую помощь для борьбы с эпидемией коронавируса COVID-19.

В МОЗ рассказали, кого из украинцев в обязательном порядке протестируют на коронавирус. В Министерстве здравоохранения Украины окончательно определились с алгоритмом тестирования на коронавирус COVID-19. Об этом на брифинге рассказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

В Минздраве шокировали прогнозом по числу заболевших коронавирусом украинцев. В Министерстве здравоохранения Украины озвучили свой прогноз по количеству пацентов, которым предстоит пройти лечение от коронавирусной инфекции COVID-19. Шокирующая информация прозвучала из уст главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко.

Ученые выявили новые симптомы коронавируса. Ученым удалось обнаружить новые симптомы инфицирования коронавирусом COVID-19. Исследование провели китайские специалисты, которые изучили истории болезни более 200 пациентов из Уханя.

В Харькове «скорая» угодила в лобовое ДТП и превратилась в груду металлолома. В пятницу вечером, 10 апреля, в Харькове произошло смертельное ДТП. Там вблизи 5 км. кольцевой автодороги легковой автомобиль Daewoo Sens выскочил на встречную полосу, где столкнулся с машиной «скорой помощи».

Тэги: США, ДТП, ученые, полиция, Украина, жертвы, общество, авария, Харьков, здоровье, эпидемия, мир, Николаевская область, карантин, комендантский час, Дональд Трамп, тестирование, Виктор Ляшко, заражение, бедствие, новости Украины, коронавирус, пандемия, COVID-19

Комментарии

Статьи

12.04.20 12:40

«Хлопцы, дывиться, шось летыть!». Пять интересных фактов о первом космонавте Юрие Гагарине

Автор: Михаил Масонов

Интервью

10.01.20 08:40

Карлос Де Пена: Наши болельщики очень помогали мне весь прошлый год

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
12.04.20 10:11

«Дни надежды» перед Перестройкой

Автор: Товарищ Краснов

Дайджест

Стивен Кинг описал коронавирус в своем романе 1978 года «Противостояние»?
12.04.20 21:47

Стивен Кинг описал коронавирус в своем романе 1978 года «Противостояние»?

Автор: Klymenko Time

Выбор редакции
Как коронавирус толкает мир в эпоху нового Средневековья
Как коронавирус толкает мир в эпоху нового Средневековья
Как коронавирус толкает мир в эпоху нового Средневековья
Как коронавирус толкает мир в эпоху нового Средневековья
Власть стремится расчеловечить граждан Украины
Власть стремится расчеловечить граждан Украины
А не пора ли отменять в Украине карантин?
А не пора ли отменять в Украине карантин?
Коронавирус и Новые гонения на христиан
Коронавирус и Новые гонения на христиан
Появился новый телеграм-канал о тайных обществах и заговорах «Адекватный конспиролог»
Появился новый телеграм-канал о тайных обществах и заговорах «Адекватный конспиролог»
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
Заработал новый telegram-канал «Авторская аналитика»
Заработал новый telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

Главные новости за 11-12 апреля 2020 года

Главные новости за 11-12 апреля 2020 года
12.04.20 19:02
547
Последние новости
12.04.20 19:57

Хорошие новости с коронавирусного фронта за 11-12 апреля 2020 года
12.04.20 19:31

Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 12 апреля 2020
12.04.20 19:02

Главные новости за 11-12 апреля 2020 года
12.04.20 17:48

В Минздраве шокировали прогнозом по числу заболевших коронавирусом украинцев
12.04.20 16:02

Доктор Комаровский объяснил, почему прием витамина С не спасет от коронавируса
12.04.20 14:38

В МОЗ рассказали, кого из украинцев в обязательном порядке протестируют на коронавирус
12.04.20 13:32

Черногорская полиция задержала священника и прихожан, которые пришли на богослужение
Фото и Видео
Доктор Комаровский объяснил, почему прием витамина С не спасет от коронавируса
Доктор Комаровский объяснил, почему прием витамина С не спасет от коронавируса
Доктор Комаровский объяснил, почему прием витамина С не спасет от коронавируса
Доктор Комаровский объяснил, почему прием витамина С не спасет от коронавируса
В МОЗ рассказали, кого из украинцев в обязательном порядке протестируют на коронавирус
В МОЗ рассказали, кого из украинцев в обязательном порядке протестируют на коронавирус
«Последний бастион пал»: на Николаевщине выявили первых больных коронавирусом
«Последний бастион пал»: на Николаевщине выявили первых больных коронавирусом
В Харькове «скорая» угодила в лобовое ДТП и превратилась в груду металлолома
В Харькове «скорая» угодила в лобовое ДТП и превратилась в груду металлолома
В СБУ рассказали, почему в Николаевскую область до сих пор не проник коронавирус
В СБУ рассказали, почему в Николаевскую область до сих пор не проник коронавирус
Появилось видео, как Гончарук и Шабунин «дружно» нарушили карантин
Появилось видео, как Гончарук и Шабунин «дружно» нарушили карантин
На Житомирщине священник УПЦ совершили воздушный крестный ход со святынями, молясь о прекращении пандемии
На Житомирщине священник УПЦ совершили воздушный крестный ход со святынями, молясь о прекращении пандемии
Британка умерла на похоронах собственной матери, которая скончалась от коронавируса
Британка умерла на похоронах собственной матери, которая скончалась от коронавируса
Митрополит Митрофан обратился к Президенту из-за убийства мирной жительницы в Горловке
Митрополит Митрофан обратился к Президенту из-за убийства мирной жительницы в Горловке
В ходе обыска у Чорновол нашли оружие и боеприпасы
В ходе обыска у Чорновол нашли оружие и боеприпасы
fraza.ua
Новости блогосферы
11.04.20 21:11

Почему в Украине не разблокируют Вконтакте и Одноклассники. И при чем здесь Фейсбук
11.04.20 19:58

Учебник украинской литературы за 5 класс и штампы с пампушками
09.04.20 15:02

Почему я не пользуюсь украинскими учебниками
08.04.20 20:26

Украинские униаты теперь выполняют работу бесов

Опрос

Каков источник коронавируса COVID-19?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.