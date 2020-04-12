В Минздраве шокировали прогнозом по числу заболевших коронавирусом украинцев

В Министерстве здравоохранения Украины озвучили свой прогноз по количеству пацентов, которым предстоит пройти лечение от коронавирусной инфекции COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», шокирующая информация прозвучала из уст главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко.

Как передает telegram-канал «Коронавірус_інфо», в настоящее время «китайская» зараза распространяется по оптимистическому сценарию, при котором заболеют не более 2% населения страны.

По словам Ляшко, при таком проценте заражений, медицинская система справится с наплывом пациентов и обеспечит всех эффективным лечением.

Если же процент заражений достигнет 10 и выше, то в этом случае украинское здравоохранение ожидает коллапс.

«Однако пока ожидается существенный рост количества выявленных случаев коронавирусной болезни. Этому будет способствовать изменение алгоритмов тестирования, поскольку отныне в Украине тестируют всех больных пневмонией, всех людей с лихорадкой и всех контактных лиц», ‒ добавил Виктор Ляшко.

В свою очередь, издание «Страна» отмечает, что по официальным данным на 1 января текущего года в Украине проживает почти 42 млн. граждан (без учета Крыма и Севастополя). Таким образом, при «оптимистическом» сценарии МОЗ, коронавирусом заболеют более 800 тыс. украинцев.

Как писала «Фраза», в МОЗ рассказали, кого из украинцев в обязательном порядке протестируют на коронавирус.