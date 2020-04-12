Черногорская полиция задержала священника и прихожан, которые пришли на богослужение

Полиция Черногории задержала митрополита СПЦ (Сербская православная церковь) Черногорско-Приморского Амфилохия. Как выяснили журналисты «Фразы», это случилось после богослужения в монастыре Златица.

«Митрополит находится в полицейском центре безопасности. Пока не понятно, арестован он или только задержан для дачи показаний: не знаю, как это правильно сформулировать. Но полиция сегодня задерживала людей, которые заходили в храм, для проведения беседы. Это были прихожане, священники, и митрополит пошел на собеседование с полицией. Арестован ли он, точно не знаю», — рассказал ТАСС епископ Будимлянско-Никшичский (СПЦ) Иоаникий.

Напомним, недавно в Греции полиция задержала митрополита Кифирского Серафима. За то, что он проводил службу в храме против распространения коронавирусной инфекции Covid-19. На священнослужителя был составлен протокол, после чего его отпустили. В следующий раз Серафима грозятся отдать под суд. Данные о нем передали в прокуратуру.

Ранее мы также писали о том, что сегодня на фоне карантина началась волна фактических гонений на христианство. Церковь и церковников преследуют, контролируют, «указывают им место». Власти, либеральные СМИ многих стран фактически объявили войну церковным таинствам, священникам и прихожанам.

Также напомним, что православных украинцев лишили Пасхи.