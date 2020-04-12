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Трамп объявил всю территорию США зоной масштабного бедствия

Трамп объявил всю территорию США зоной масштабного бедствия

Президент США Дональд Трамп впервые в истории признал всю территорию страны зоной «масштабного бедствия». Как выяснили журналисты «Фразы», это позволит местным властям получить федеральное финансирование и другую помощь для борьбы с эпидемией коронавируса COVID-19.

Как передает RT со ссылкой на Fox News, режим в настоящее время действует не только в 50 штатах, но и в ряде других «субъектов» США, таких как Пуэрто-Рико, Гуам, Американские Виргинские острова и Содружество Северных Марианских островов.

Сообщается, что последним штатом, в котором было объявлено «масштабное бедствие», стал Вайоминг. Его запрос Вашингтон удовлетворил 11 апреля.

«Президент продолжает реагировать на нужды каждого губернатора, чтобы оберегать здоровье всех американцев», ‒ заявил представитель Белого дома Джадд Дир.

По последним данным, которые приводит исследовательский университет Джонса Хопкинса, в Штатах официально насчитывается 530 006 инфицированных. «Китайская» зараза уже унесла жизни 20 608 из них. При этом 32 110 человек смогли побороть инфекцию и выздоровели.

Как писала «Фраза», Трамп огорошил ВОЗ жестким заявлением на фоне пандемии коронавируса.

Ранее Дональд Трамп шокировал американцев своим прогнозом по коронавирусу.

Тэги: США, общество, здоровье, эпидемия, мир, Белый дом, штат, Вашингтон, Дональд Трамп, стихийное бедствие, бедствие, коронавирус, COVID-19

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