Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на утро 12 апреля 2020

По состоянию на 9-00 12 апреля, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире достигло 1 777 666. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом информирует исследовательский университет Джонса Хопкинса (Балтимор, США).

По данным учреждения, пандемия уже унесла жизни 108 867 человек, а побороть инфекцию и выздороветь смогли 404 372 пациента.

Больше всего случаев заражения коронавирусом насчитывается в США ‒ 529 951 (смертей ‒ 20 608), Испании ‒ 163 027 (16 606), Италии ‒ 152 271 (19 468), Франции ‒ 130 730 (13 851), Германии ‒ 125 452 (2 871), Китае ‒ 83 096 (3 343), Великобритании ‒ 79 885 (9 892), Иране ‒ 70 029 (4 357), Турции ‒ 52 167 (1 101), Бельгии ‒ 28 018 (3 346), Швейцарии ‒ 25 107 (1 036), Нидерландах ‒ 24 571 (2 653), Канаде ‒ 23 316 (654), Бразилии ‒ 20 962 (1 140), Португалии ‒ 15 987 (470), Австрии ‒ 13 806 (337), России ‒ 13 584 (106), Израиле ‒ 10 743 (101), Южной Корее ‒ 10 512 (214) и Швеции ‒ 10 151 (887).

В свою очередь, в Украине официально выявлено 2 777 инфицированных. К сожалению, 83 из них скончались. При этом 89 человек уже выздоровели.

Как писала «Фраза», в Кабмине набросали дерзкий план по выходу из тотального карантина.

Также сообщалось, что ученые выявили новые симптомы коронавируса.