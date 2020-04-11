Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 11 апреля 2020

По состоянию на 19-00 11 апреля, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире достигло 1 721 353. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом информирует исследовательский университет Джонса Хопкинса (Балтимор, США).

По данным учреждения, пандемия уже унесла жизни 104 938 человек, а побороть инфекцию и выздороветь смогли 390 335 пациентов.

Больше всего случаев заражения коронавирусом насчитывается в США ‒ 501 701 (смертей ‒ 18 781), Испании ‒ 161 852 (16 353), Италии ‒ 147 577 (18 849), Франции ‒ 125 931 (13 215), Германии ‒ 122 855 (2 736), Китае ‒ 83 014 (3 343), Великобритании ‒ 79 841 (9 891), Иране ‒ 70 029 (4 357), Турции ‒ 47 029 (1 006), Бельгии ‒ 28 018 (3 346), Швейцарии ‒ 24 900 (1 015), Нидерландах ‒ 24 565 (2 652), Канаде ‒ 22 148 (601), Бразилии ‒ 19 943 (1 075), Португалии ‒ 15 987 (470), Австрии ‒ 13 782 (337), России ‒ 13 584 (106), Израиле ‒ 10 525 (96), Южной Корее ‒ 10 480 (211) и Швеции ‒ 10 151 (887).

В свою очередь, в Украине официально выявлено 2 513 инфицированных. К сожалению, 73 из них скончались. При этом 79 человек уже выздоровели.

Как писала «Фраза», в Италии снижается число заражений коронавирусом, однако смертность продолжает «зашкаливать».

Ранее ученые выявили новые симптомы коронавируса.