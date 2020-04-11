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Ученые выявили новые симптомы коронавируса

Ученые выявили новые симптомы коронавируса

Ученым удалось обнаружить новые симптомы инфицирования коронавирусом COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», исследование провели китайские специалисты, которые изучили истории болезни более 200 пациентов из Уханя.

Как передает «АН», исследование подтвердило уже известные сигналы развития болезни, такие как повышенная температура, сильный кашель, временная потеря обоняния или вкусовых ощущений.

Однако наряду с ними, у части пациентов отмечались и совсем уж необычные симптомы COVID-19, в частности, невнятная речь, а также проблемы с координацией движений.

Как писала «Фраза», ученые рассказали, можно ли «подхватить» коронавирус с едой.

Ранее российские ученые выяснили о коронавирусе кое-что жуткое, а американские специалисты озвучили причину сильной вспышки коронавируса в Нью-Йорке.

Тэги: болезнь, ученые, Китай, общество, медицина, исследования, здоровье, мир, пациент, Азия, наука, коронавирус, Ухань, COVID-19, симптомы

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