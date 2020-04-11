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Полиция официально отказалась обеспечивать незаконный комендантский час на западе Украины

Полиция официально отказалась обеспечивать незаконный комендантский час на западе Украины

Национальная полиция Украины не будет наказывать граждан за нарушение «комендантского часа», введенного в двух западных регионах страны. Как выяснили журналисты «Фразы», эти «меры», предпринятые местными властями, носят лишь рекомендательный характер и не имеют никакой юридической силы.

Как передает пресс-служба Нацполиции, комендантский час может быть введен только в условиях чрезвычайного положения, которое, в свою очередь, объявляется центральной, а не региональной властью.

В связи с этим правоохранители ограничатся разъяснительной работой.

Как известно, «комендантский час» с 13-00 11 апреля до 06-00 13 апреля был введен в Закарпатской и Волынской областях.

По замыслу местных властей, столь жесткое ограничение прав граждан на свободное перемещение, должно «исключить быстрое распространение и массового заболевания коронавирусной инфекцией».

Как писала «Фраза», 4 апреля 2020 года руководство Черновицкой области решило резко ужесточить карантинные меры из-за бушующей в регионе эпидемии коронавируса COVID-19. «Режим максимального ограничения любого перемещения людей» в регионе продлился с прошлой субботы по понедельник.

Ранее жителей Киевщины шокировали заявлением, что тотальный карантин могут продлить до осени.

Тэги: общество, здоровье, эпидемия, карантин, комендантский час, Закарпатье, регионы, Волынская область, полицейские, Национальная полиция Украины, новости Украины, Закарпатская область, коронавирус, COVID-19

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