Полиция официально отказалась обеспечивать незаконный комендантский час на западе Украины

Национальная полиция Украины не будет наказывать граждан за нарушение «комендантского часа», введенного в двух западных регионах страны. Как выяснили журналисты «Фразы», эти «меры», предпринятые местными властями, носят лишь рекомендательный характер и не имеют никакой юридической силы.

Как передает пресс-служба Нацполиции, комендантский час может быть введен только в условиях чрезвычайного положения, которое, в свою очередь, объявляется центральной, а не региональной властью.

В связи с этим правоохранители ограничатся разъяснительной работой.

Как известно, «комендантский час» с 13-00 11 апреля до 06-00 13 апреля был введен в Закарпатской и Волынской областях.

По замыслу местных властей, столь жесткое ограничение прав граждан на свободное перемещение, должно «исключить быстрое распространение и массового заболевания коронавирусной инфекцией».

Как писала «Фраза», 4 апреля 2020 года руководство Черновицкой области решило резко ужесточить карантинные меры из-за бушующей в регионе эпидемии коронавируса COVID-19. «Режим максимального ограничения любого перемещения людей» в регионе продлился с прошлой субботы по понедельник.

Ранее жителей Киевщины шокировали заявлением, что тотальный карантин могут продлить до осени.