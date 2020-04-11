В Кабмине набросали дерзкий план по выходу из тотального карантина

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поделился с общественностью наработками по выходу Украины из тотального карантина, введенного в связи с бушующей эпидемией коронавируса COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», амбициозный план состоит их трех этапов и должен завершиться уже в начале июля текущего года.

Как написал глава правительства в своем telegram-канале, при Кабмине уже создан Совет по вопросам экономического развития Украины, в состав которого вошли «лучшие ученые и экономисты с мировыми именами».

По словам премьера, окончательный вариант выхода из каратина данный Совет презентует на следующей неделе, а пока что граждане могут ознакомиться с их предварительными наработками:

I этап (до начала мая): поддержка социально уязвимых слоев населения, помощь безработным и работникам, отправленным в отпуск «за свой счет», мобилизация медицинских ресурсов и помощь медикам, которые ведут борьбу с COVID-19;

II этап (начало мая ‒ начало июня): создание 500 тыс. новых рабочих мест (??! ‒ ред.), кредитная поддержка малого и среднего бизнеса, чистичное снятие ограничений на работу общественного транспорта, выход на работу по смещенному графику;

III этап (начало июня ‒ начало июля): завершение учебного года, возобновление работы общественного транспорта, разрешение на посещение зон отдыха при условии соблюдения мер безопасности, послабление условий самоизоляции для пожилых людей.

Как писала «Фраза», жителей Киевщины шокировали заявлением, что тотальный карантин могут продлить до осени.

Ранее в Сети появилось видео, как Гончарук и Шабунин «дружно» нарушили карантин.