Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на утро 11 апреля 2020

Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на утро 11 апреля 2020

По состоянию на 9-00 11 апреля, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире достигло 1 698 626. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом информирует исследовательский университет Джонса Хопкинса (Балтимор, США).

По данным учреждения, пандемия уже унесла жизни 102 774 человек, а побороть инфекцию и выздороветь смогли 376 734 пациента.

Больше всего случаев заражения коронавирусом насчитывается в США ‒ 501 560 (смертей ‒ 18 777), Испании ‒ 158 273 (16 081), Италии ‒ 147 577 (18 849), Франции ‒ 125 931 (13 215), Германии ‒ 122 171 (2 736), Китае ‒ 83 003 (3 343), Великобритании ‒ 74 605 (8 974), Иране ‒ 68 192 (4 232), Турции ‒ 47 029 (1 006), Бельгии ‒ 26 667 (3 019), Швейцарии ‒ 24 551 (1 002), Нидерландах ‒ 23 249 (2 520), Канаде ‒ 22 148 (570), Бразилии ‒ 19 943 (1 074), Португалии ‒ 15 472 (435), Австрии ‒ 13 560 (319), России ‒ 11 917 (94), Южной Корее ‒ 10 450 (208) и Израиле ‒ 10 408 (95).

В свою очередь, в Украине официально выявлено 2 511 инфицированных. К сожалению, 73 из них скончались. При этом 79 человек уже выздоровели.

Как писала «Фраза», в Италии снижается число заражений коронавирусом, однако смертность продолжает «зашкаливать».

Ранее в СБУ рассказали, почему в Николаевскую область до сих пор не проник коронавирус.

Тэги: США, Германия, Украина, Китай, жертвы, общество, Великобритания, Иран, Россия, здоровье, эпидемия, мир, Турция, Италия, Франция, Швейцария, Испания, Бельгия, статистика, заражение, новости Украины, коронавирус, пандемия, COVID-19

Комментарии

Статьи

11.04.20 10:10

Карантин и государственное насилие: газ, дубинки, резиновые пули, тюрьма

Автор: Александр Флоранский

Интервью

10.01.20 08:40

Карлос Де Пена: Наши болельщики очень помогали мне весь прошлый год

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
10.04.20 15:43

Карантинные телепузики (обновлено)

Автор: Михаил Масонов

Дайджест

Как за время карантина прокачать память ребенка?
10.04.20 18:57

Как за время карантина прокачать память ребенка?

Автор: Женский интернет-журнал Настроение

Выбор редакции
Как коронавирус толкает мир в эпоху нового Средневековья
Как коронавирус толкает мир в эпоху нового Средневековья
Как коронавирус толкает мир в эпоху нового Средневековья
Как коронавирус толкает мир в эпоху нового Средневековья
Власть стремится расчеловечить граждан Украины
Власть стремится расчеловечить граждан Украины
Коронавирус и Новые гонения на христиан
Коронавирус и Новые гонения на христиан
Появился новый телеграм-канал о тайных обществах и заговорах «Адекватный конспиролог»
Появился новый телеграм-канал о тайных обществах и заговорах «Адекватный конспиролог»
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
Заработал новый telegram-канал «Авторская аналитика»
Заработал новый telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

«Последний бастион пал»: на Николаевщине выявили первых больных коронавирусом

«Последний бастион пал»: на Николаевщине выявили первых больных коронавирусом
11.04.20 12:33
673
Последние новости
11.04.20 12:33

«Последний бастион пал»: на Николаевщине выявили первых больных коронавирусом
11.04.20 10:53

В Харькове «скорая» угодила в лобовое ДТП и превратилась в груду металлолома
11.04.20 09:37

Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на утро 11 апреля 2020
10.04.20 21:35

В Италии снижается число заражений коронавирусом, однако смертность продолжает «зашкаливать»
10.04.20 21:09

В СБУ рассказали, почему в Николаевскую область до сих пор не проник коронавирус
10.04.20 20:13

Появилось видео, как Гончарук и Шабунин «дружно» нарушили карантин
10.04.20 19:32

Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 10 апреля 2020
Фото и Видео
«Последний бастион пал»: на Николаевщине выявили первых больных коронавирусом
«Последний бастион пал»: на Николаевщине выявили первых больных коронавирусом
«Последний бастион пал»: на Николаевщине выявили первых больных коронавирусом
«Последний бастион пал»: на Николаевщине выявили первых больных коронавирусом
В Харькове «скорая» угодила в лобовое ДТП и превратилась в груду металлолома
В Харькове «скорая» угодила в лобовое ДТП и превратилась в груду металлолома
В СБУ рассказали, почему в Николаевскую область до сих пор не проник коронавирус
В СБУ рассказали, почему в Николаевскую область до сих пор не проник коронавирус
Появилось видео, как Гончарук и Шабунин «дружно» нарушили карантин
Появилось видео, как Гончарук и Шабунин «дружно» нарушили карантин
На Житомирщине священник УПЦ совершили воздушный крестный ход со святынями, молясь о прекращении пандемии
На Житомирщине священник УПЦ совершили воздушный крестный ход со святынями, молясь о прекращении пандемии
Британка умерла на похоронах собственной матери, которая скончалась от коронавируса
Британка умерла на похоронах собственной матери, которая скончалась от коронавируса
Митрополит Митрофан обратился к Президенту из-за убийства мирной жительницы в Горловке
Митрополит Митрофан обратился к Президенту из-за убийства мирной жительницы в Горловке
В ходе обыска у Чорновол нашли оружие и боеприпасы
В ходе обыска у Чорновол нашли оружие и боеприпасы
В Одессе православные молились в 76-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков
В Одессе православные молились в 76-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков
Пожар в Чернобыльской зоне бушует на расстоянии прямой видимости от станции
Пожар в Чернобыльской зоне бушует на расстоянии прямой видимости от станции
fraza.ua
Новости блогосферы
09.04.20 15:02

Почему я не пользуюсь украинскими учебниками
08.04.20 20:26

Украинские униаты теперь выполняют работу бесов
05.04.20 22:05

Власть стремится расчеловечить граждан Украины
31.03.20 10:56

В Украине начинается новый период — распад и расползание государства

Опрос

Каков источник коронавируса COVID-19?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.