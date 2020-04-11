Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на утро 11 апреля 2020

По состоянию на 9-00 11 апреля, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире достигло 1 698 626. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом информирует исследовательский университет Джонса Хопкинса (Балтимор, США).

По данным учреждения, пандемия уже унесла жизни 102 774 человек, а побороть инфекцию и выздороветь смогли 376 734 пациента.

Больше всего случаев заражения коронавирусом насчитывается в США ‒ 501 560 (смертей ‒ 18 777), Испании ‒ 158 273 (16 081), Италии ‒ 147 577 (18 849), Франции ‒ 125 931 (13 215), Германии ‒ 122 171 (2 736), Китае ‒ 83 003 (3 343), Великобритании ‒ 74 605 (8 974), Иране ‒ 68 192 (4 232), Турции ‒ 47 029 (1 006), Бельгии ‒ 26 667 (3 019), Швейцарии ‒ 24 551 (1 002), Нидерландах ‒ 23 249 (2 520), Канаде ‒ 22 148 (570), Бразилии ‒ 19 943 (1 074), Португалии ‒ 15 472 (435), Австрии ‒ 13 560 (319), России ‒ 11 917 (94), Южной Корее ‒ 10 450 (208) и Израиле ‒ 10 408 (95).

В свою очередь, в Украине официально выявлено 2 511 инфицированных. К сожалению, 73 из них скончались. При этом 79 человек уже выздоровели.

Как писала «Фраза», в Италии снижается число заражений коронавирусом, однако смертность продолжает «зашкаливать».

Ранее в СБУ рассказали, почему в Николаевскую область до сих пор не проник коронавирус.