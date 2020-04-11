В Италии снижается число заражений коронавирусом, однако смертность продолжает «зашкаливать»

В Италии сохраняется высокая суточная смертность от коронавирусной инфекции COVID-19, однако наблюдается снижение новых случаев заражения. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на брифинге рассказал глава Департамента гражданской обороны страны Анджело Боррелли.

Как передает РИА «Новости», чиновник, в частности отметил, что за прошедшие сутки ‒ 9 апреля ‒ в стране было выявлено 1 396 новых заражений, в то время как днем ранее таких случаев было 1 615.

К сожалению, за сутки от заразы 579 пациентов скончались от инфекции.

В свою очередь, сразу 1985 пациентов побороли инфекцию и были выписаны из больниц.

По словам Боррелли, общее число людей, проходящих лечение теперь составляет 98 273, количество смертей достигло 18 858, а выздоровлений ‒ 30 455.

Как писала «Фраза», в Италии с помощью тотального карантина таки удалось переломить ситуацию с коронавирусом.

Также сообщалось, что в Италии из-за тотального карантина могут вспыхнуть голодные бунты.