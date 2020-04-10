Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 10 апреля 2020

По состоянию на 19-00 10 апреля, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире достигло 1 622 167. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом информирует исследовательский университет Джонса Хопкинса (Балтимор, США).

По данным учреждения, пандемия уже унесла жизни 97 264 человек, а побороть инфекцию и выздороветь смогли 365 250 пациентов.

Больше всего случаев заражения коронавирусом насчитывается в США ‒ 467 184 (смертей ‒ 16 736), Испании ‒ 157 022 (15 843), Италии ‒ 143 626 (18 279), Германии ‒ 119 401 (2 607), Франции ‒ 118 790 (12 228), Китае ‒ 82 940 (3 340), Иране ‒ 68 192 (4 232), Великобритании ‒ 65 872 (7 993), Турции ‒ 42 282 (908), Бельгии ‒ 26 667 (3 019), Швейцарии ‒ 24 427 (987), Нидерландах ‒ 23 245 (2 520), Канаде ‒ 20 765 (510), Бразилии ‒ 18 176 (957), Португалии ‒ 15 472 (435), Австрии ‒ 13 494 (319), России ‒ 11 917 (94), Южной Корее ‒ 10 450 (208) и Израиле ‒ 10 095 (92).

В свою очередь, в Украине официально выявлено 2 203 инфицированных. К сожалению, 69 из них скончались. При этом 61 человек уже выздоровел.

Как писала «Фраза», в Украине появились чат-боты, которые диагностируют коронавирус и спасают от насилия.

Ранее жителей Киевщины шокировали заявлением, что тотальный карантин могут продлить до осени.