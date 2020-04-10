Главные новости за 10 апреля 2020 года

Коронавирус в Украине: статистика на утро 10 апреля 2020. В Украине растет число жертв коронавируса COVID-19. За последние сутки от заразы скончались еще двенадцать граждан нашей страны.

Коронавирус в аннексированном Крыму: число больных растет. В аннексированном Россией Крыму растет число подтвержденных случаев коронавируса COVID-19. Стало известно еще о двух заболевших – это семейная пара, которая прилетела на полуостров из Таиланда.

Пожар в Чернобыльской зоне бушует на расстоянии прямой видимости от станции. Пожар в лесничествах возле Зоны отчуждения бушует на расстоянии прямой видимости от объекта «Укрытие» над четвертым энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции. Соответствующее фото опубликовал представитель Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко на своей странице в Facebook.

Арабы существенно помогут Украине в борьбе с коронавирусом: стали известны подробности. В борьбе с коронавирусом COVID-19 украинцам помогут Объединенные Арабские Эмираты. Об этом сообщил глава МИД нашей страны Дмитрий Кулеба.

«Антимайдан в действии»: ГБР пришло с обысками к Татьяне Чорновол по делу о смерти человека. Следователи Государственного бюро расследований проводят обыск у бывшего народного депутата Украины Татьяны Чорновол. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Одиозный Харви Вайнштейн победил коронавирус в тюрьме. Скандальный 68-летний кинопродюсер Харви Вайнштейн, отбывающий срок в тюрьмы Венде на западе Нью-Йорка, сумел излечиться от коронавируса COVID-19. Об этом сообщили его представители.