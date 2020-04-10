Донетчина в 2020 году занимает первое место по темпу прироста задекларированных доходов

По предварительным результатам нынешней кампании декларирования доходов граждан бюджеты получат 17,1 млн. грн налога на доходы физических лиц и 2,6 млн. грн военного сбора.

При этом, по сравнению с первым кварталом прошлого года, по темпам прироста задекларированных сумм и НДФЛ Донецкая область занимает первое место по Украине с темпом прироста 195 процентов.

Всего за три месяца кампании наибольшее количество деклараций поступило от граждан, которые реализовывали свою сельскохозяйственную продукцию — 2517 деклараций.

О полученных доходах от продажи недвижимости подано 970 деклараций, от получения наследства — 816 деклараций, 499 — от сдачи в аренду недвижимого имущества.

Более миллиона гривен доходов за прошлый год по Донецкой области уже задекларировал 41 гражданин.

Всего миллионерами задекларирована сумма дохода в размере 184 млн гривен.

«Напомним, что в связи с введением карантинных мероприятий срок подачи годовой декларации об имущественном состоянии и доходах продлен до 1 июля 2020 года, а сумму налогового обязательства, плательщиками определены в декларации к уплате, необходимо оплатить до 1 октября 2020 года», — сообщила «ОстроВу» руководитель ГУ ГНС в Донецкой области Ирина Долозина.

По словам Ирины Долозиной, воспользоваться своим правом на налоговую скидку налогоплательщики смогут также в течение всего года.