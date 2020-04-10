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Донетчина в 2020 году занимает первое место по темпу прироста задекларированных доходов

Донетчина в 2020 году занимает первое место по темпу прироста задекларированных доходов

За I квартал 2020 года более 6 тысяч жителей Донетчины предоставили в налоговые органы области налоговые декларации об имущественном состоянии и доходах. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщает Главное управление Государственной налоговой службы (ГУ ГНС) в Донецкой области, пишет «Остров».

Как сообщается, общая сумма задекларированных доходов за прошлый год составила 507,7 миллионов гривен.

По предварительным результатам нынешней кампании декларирования доходов граждан бюджеты получат 17,1 млн. грн налога на доходы физических лиц и 2,6 млн. грн военного сбора.
 
При этом, по сравнению с первым кварталом прошлого года, по темпам прироста задекларированных сумм и НДФЛ Донецкая область занимает первое место по Украине с темпом прироста 195 процентов.
 
Всего за три месяца кампании наибольшее количество деклараций поступило от граждан, которые реализовывали свою сельскохозяйственную продукцию — 2517 деклараций.
 
О полученных доходах от продажи недвижимости подано 970 деклараций, от получения наследства — 816 деклараций, 499 — от сдачи в аренду недвижимого имущества.
 
Более миллиона гривен доходов за прошлый год по Донецкой области уже задекларировал 41 гражданин.
 
Всего миллионерами задекларирована сумма дохода в размере 184 млн гривен.
 
«Напомним, что в связи с введением карантинных мероприятий срок подачи годовой декларации об имущественном состоянии и доходах продлен до 1 июля 2020 года, а сумму налогового обязательства, плательщиками определены в декларации к уплате, необходимо оплатить до 1 октября 2020 года», — сообщила «ОстроВу» руководитель ГУ ГНС в Донецкой области Ирина Долозина.
 
По словам Ирины Долозиной, воспользоваться своим правом на налоговую скидку налогоплательщики смогут также в течение всего года.

Тэги: Ирина Долозина, Долозина Ирина

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