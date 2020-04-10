Вслед за Закарпатьем и Волынью «комендантский час» ввели на Киевщине

На территории Киевской области в ближайшие выходные будут действовать дополнительные ограничительные меры с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе Киевской областной государственной администрации.

В частности, как сообщается, на внеочередном заседании Киевской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 10 апреля было решено рекомендовать органам местного самоуправления Киевской области ограничить передвижение и пребывание людей в общественных местах в период выходных и праздничных дней (с 13.00 субботы 11 апреля 2020 до 06.00 13 апреля 2020) и с 13.00 18 апреля 2020 до 06.00 21 апреля 2020).

Также решено:

— усилить контроль соблюдения установленных ограничений на территории населенных пунктов, в том числе в парках, лесопарковых зонах и в местах массового пребывания людей;

— усилить контроль выполнения ограничительных мер в культовых сооружениях;

— ограничить доступ граждан к местам захоронений не больше, чем по двое людей и в защитных масках;

— проинформировать население об административной и уголовной ответственности за нарушение санитарных правил и санитарного законодательства.

Как сообщала «Фраза», ранее аналогичные меры приняли областные власти на Закарпатье и Волыни. В то же время в Тернопольской области и Киеве власти решили не ограничивать передвижение граждан с учетом принятых ранее требований карантина.