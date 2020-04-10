Сильный ветер несет дым от пожара под Чернобылем в Киев

Воздух из страдающей от пожаров Чернобыльской зоны, сегодня, 10 апреля, достигнет Киева. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Центре ядерной и радиационной безопасности.

В частности, как сообщается, в соответствии с прогнозными расчетами на 10 апреля 2020 года траектории движения потенциально загрязненных воздушных масс будут проходить через Иванковский, Бородянский и Вышгородский районы Киевской области и сам Киев.

При этом прогнозируемые концентрации радиоактивного нуклида Цезий-137 не представляют угрозы жизни и здоровью населения. Ожидается, что они будут в 100 и более раз ниже допустимого уровня.

В то же время, как сообщили журналистам «Фразы» в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве до конца сегодняшнего дня в Киеве ожидаются сильные порывы ветра — до 18 м/с, что соответствует І уровню опасности.

В такое время жителям города стоит быть осторожными вблизи старых деревьев и рекламных конструкций.

Как сообщала «Фраза», в конце прошлой недели в Чернобыльской зоне отчуждения вспыхнул пожар. За ним последовал еще один. При этом полиция полиция Киевской области задержала поджигателя. Им оказался 27-летний житель села Раговка Полесского района. Он рассказал правоохранителям, что «для забавы поджег мусор и траву в трех местах», после чего огонь ветром опрокинуло дальше и он уже не смог справиться и потушить костер.

По состоянию на сегодняшний день, пожар продолжается и уже виден и уже виден с объекта «Укрытие» над четвертым энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции.