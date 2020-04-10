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На Одесщине горе-мать избила и посадила дочь на цепь за то, что та не хотела сидеть на пьянке

На Одесщине горе-мать избила и посадила дочь на цепь за то, что та не хотела сидеть на пьянке

В Белгород-Днестровском районе Одесской области мать сильно избила 11-летнюю дочь за непослушание и посадила ее на цепь. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе Белгород-Днестровского отдела полиции в Одесской области.

В частности, как сообщается, в день происшествия семья пошла в гости к знакомым, которые живут в соседнем селе. Пока взрослые употребляли спиртные напитки, несовершеннолетняя дочь без разрешения вернулась домой, за что и была избита матерью.

За девочку вступились соседи и вызвали сельского голову, а он, в свою очередь, — полицейских. Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа территориального отдела полиции обнаружила 11-летнюю девочку с многочисленными ссадинами и ушибами. Ее доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Как отмечается, семья девочки состоит на учете органов полиции и службы по делам детей как оказавшаяся в сложных жизненных обстоятельствах. 42-летняя женщина злоупотребляет спиртными напитками и небрежно выполняет родительские обязанности, за что неоднократно привлекалась к административной ответственности.

В прошлом году работники Службы по делам детей уже изымали ребенка из семьи и обращались с ходатайством в суд о лишении женщины родительских прав, но суд вынес решение вернуть ребенка к матери.

На время досудебного расследования ребенка направили в местный Центр социальной реабилитации для детей. Ее матери грозят общественные работы за нанесение умышленного легкого телесного повреждения.

Как сообщают «ФАКТЫ» со ссылкой на правозащитницу Зою Мельник, перед приходом полиции мать приковала дочь железной цепью к кровати.

Как сообщала «Фраза», в октябре 2017 года в Киеве мать бросила своего 9-месячного ребенка рядом с метро «Вокзальная» и ушла распивать алкогольные напитки.

В июле 2019 года в Ровно неблагополучная мать на три недели оставила семимесячного младенца одного в квартире и исчезла.

В феврале 2020 года в Николаеве женщина оставила дома больную пятилетнюю дочь без еды и отлучилась на долгое время.

Тэги: дочь, Одесская область, насилие, правозащитник, мать, криминал, новости Украины

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