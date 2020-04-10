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На Закарпатье и Волыни ввели комендантский час на выходные. Тернополь и Киев пока держатся

На Закарпатье и Волыни ввели комендантский час на выходные. Тернополь и Киев пока держатся

Комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Закарпатской областной государственной администрации решила ввести максимальное ограничение по передвижению на выходных. Как выяснили журналисты «Фразы», решением жителям запрещено передвигаться в общественных местах с 13 часов 11 апреля до 6 часов утра 13 апреля.

«Я понимаю, что в эти праздничные дни мы привыкли посещать гостей, принимать их у себя, выходить на прогулки. Но другого варианта, как быть дома, чтобы остановить массовое распространение пандемии коронавируса, пока нет », - цитирует главу Закарпатской ОГА Алексея Гетманенко mukachevo.net.

Он также отметил, что за соблюдением ограничений будет следить полиция: «В эти дни органы правопорядка будут работать в усиленном режиме. Службу будут нести работники органов Нацполиции и Нацгвардии». «Штрафов в 17 тыс. гривен нарушителям карантина избежать не удастся», — заключил губернатор.

Аналогичные меры, как сообщили журналистам «Фразы» в пресс-службе Волынской облгосадминистрации, приняты и на Волыни. При этом местный губернатор Юрий Погуляйко выразил надежду, что «волыняне с пониманием отнесутся к вынужденным действиям, которые вводятся в области, чтобы исключить быстрое распространение и массового заболевания коронавирусной инфекцией».

«Благодаря нашим совместным действиям ситуация в области контролируемая. Если население будет продолжать следовать рекомендациям, то из карантина сможем выйти в мае, а не в сентябре, как прогнозируют», — добавил председатель ОГА.

В то же время Тернопольский городской штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации решил не вводить комендантский час в городе на выходные. Как сообщили журналистам «Фразы» в пресс-службе Тернопольского городского совета, работники Национальной полиции, патрульной полиции и муниципальной инспекции будут осуществлять постоянное патрулирование улиц города, парковых зон, детских и спортивных площадок, а на контрольно-пропускных пунктах, оборудованных на всех въездах в Тернополь, водителям и пассажирам автомобилей будут проводить температурный скрининг.

В Киеве на грядущих выходных также не будут вводить дополнительных ограничений передвижения, однако увеличат количество правоохранителей, которые будут патрулировать парки и скверы и штрафовать граждан, не соблюдающих карантин. Для этого, как рассказал городской голова Виталий Кличко на своем канале в YouTube, правоохранители будут нести усиленную службу.

«Увеличат количество нарядов полиции для патрулирования в парках и скверах, в общественных местах Киева. Поэтому еще раз обращаюсь: не пренебрегайте правилами. Не идите туда, где вас могут оштрафовать», — заявил мэр, добавив, что для предотвращения распространения коронавируса на предприятиях и в учреждениях, где будут зафиксированы вспышки заболевания, намерены вводить принудительный карантин.

«Чтобы предотвратить распространение вируса, комиссия по чрезвычайным ситуациям столицы приняла решение о введении принудительного карантина в местах, где обнаружены очаги заболевания. На предприятиях, в учреждениях», — заключил Кличко.

 

Как сообщала «Фраза», 4 апреля 2020 года руководство Черновицкой области решило резко ужесточить карантинные меры из-за бушующей в регионе эпидемии коронавируса COVID-19. «Режим максимального ограничения любого перемещения людей» в регионе продлился прошлой с субботы по понедельник.

Тэги: Волынь, здоровье, эпидемия, карантин, комендантский час, Закарпатье, новости Украины, коронавирус

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