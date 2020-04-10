Отчет об эффективности «Протефлазида» против COVID-19 вызвал негодование ученых, — СМИ

Украинские ученые и специалисты медицинской отрасли выражают целый ряд вопросов и критических замечаний касательно отчета об эффективности препарата «Протефлазид» для лечения коронавируса.

Соисполнителем отчета является Институт эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского Академии медицинских наук Украины. И именно на этот отчет ссылается президент Академии Виталий Цимбалюк, предлагая правительству лечить больных на коронавирус препаратом «Протефлазид», пишет Znaj.ua.

«Сейчас он является основным документом, на основе которого медицинским учреждениям пытаются „втюхать“ фуфломицин, который не включен ни в какие международные протоколы, не имеет доказательной эффективности и не был изучен в реальных научных исследованиях», — говорится в публикации «Осторожно, Протефлазид. Как украинцев разводят несуществующими лекарствами от коронавируса».

Как отмечается, документ не содержит данных о том, когда и где проводились исследования. Во-вторых, организация такого исследования требовала длительного времени на его подготовку (подготовка животных, культур клеток, пассажи вируса) и это невозможно сделать за 1-2 месяца. В-третьих, молекулярный докинг можно применять при исследовании одной составляющей, а в «Протефлазида» их две — щучка и вейник. К тому же, несмотря на то, что «Протефлазид» является спиртосодержащим препаратом, контрольного образца, который бы содержал спирт в соответствующем количестве, не было использовано в тестах.

Также, как отмечается, очень странным выглядит утверждение президента Академии медицинских наук Виталия Цимбалюка, когда он в своем письме к правительству утверждает, что с отчетом, в котором говорится об эффективности лечения COVID-19, он ознакомился еще в марте 2019 года. То есть за год до того, как мир узнал об этой болезни.

Нынешний скандал с препаратом — уже не первый. В 2018 году компания-производитель «Экофарм» подала в суд иск о защите деловой репутации в ответ на публикацию, в которой «Протефлазид» был отнесен к «фуфломицинам». Суд отказал «Экофарму» в удовлетворении иска.

Напомним, как только началась пандемия коронавируса, «Экофарм» решила начать пиар-кампанию, чтобы убедить доверчивых покупателей в том, что их препаратом можно лечить эту болезнь.