В Виннице УПЦ проводит онлайн-чтения Псалтири

В Виннице Украинская Православная Церковь проводит онлайн-чтения Псалтири. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Центре информации УПЦ.

Как сообщается на официальной странице Молодежного отдела Винницкой епархии УПЦ в Фейсбук, на днях в режиме «онлайн» состоялось уже третье чтение Псалтири.

К чтению псалмов присоединился митрополит Варсонофий.

«Пусть Господь услышит молитву каждого и нашу общую молитву в этот тревожное время. Христос посреди нас!», — говорится в сообщении.

Следующие чтение Псалтири состоится 14 апреля. Чтение возглавит митрополит Винницкий и Барский Варсонофий.

Ранее «Фраза» сообщала, что Винницкий митрополит сдал тест на коронавирус.