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Глава нацполиции сказал, что на Пасху не будут выгонять людей из храмов

Глава нацполиции сказал, что на Пасху не будут выгонять людей из храмов

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко надеется, что празднование Пасхи в условиях карантина в стране пройдет в атмосфере взаимопонимания и уважения друг друга: со службами в храмах, но без скопления людей и инцидентов. Как выяснили журналисты «Фразы», Клименко рассказал, что руководители МВД встречались с представителями Всеукраинского совета церквей для поиска оптимального подхода к празднованию.

Об этом сообщает «Интерфакс».

«И полиция, и МВД исходили из того, что пасхальные службы должны состояться. Мы понимаем, что закрыть храмы мы не можем и не имеем права. Поэтому достигли договоренности: однозначно церкви работают, богослужения проводятся, на богослужении находится не более десяти человек. Священнику, который проводит службу, только ему одному, можно быть без маски, поскольку традиция и ритуалы требуют этого», — сказал Игорь Клименко.

По его словам, после службы в церковь могут заходить два человека, если храм большой, и один человек, если церковь маленькая.

Полицейские будут находиться возле церквей, обеспечивая правопорядок, а сами священники в церкви будут контролировать количество прихожан в помещении.

«Мы ни в коем случае не будем заходить в храм и тем более кого-то оттуда выгонять Надеюсь, нам всем хватит терпения и выдержки, чтобы не омрачать праздничные дни инцидентами», — резюмировал руководитель Нацполиции.

Ранее «Фраза» сообщала, что в УПЦ заявили, что на Буковине у трех священников диагностировали коронавирус.

Тэги: общество, православие, Пасха, новости православия, УПЦ, новости Украины

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