В Мелитополе священники УПЦ доставили продукты пожилым людям

В Мелитополе священники Украинской Православной Церкви доставили продукты питания пожилым людям. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Центре информации УПЦ.

Как сообщает пресс-служба Запорожской епархии, из-за карантина пожилые люди не могут самостоятельно передвигаться по городу, и возникла проблема с доставкой, на что отреагировали священнослужители.

Отец Максим Смирнов обратился к городским священникам и те поддержали эту инициативу, и развезли продукты питания к пожилым малообеспеченным гражданам Мелитополя.

«Как сказано в Священном Писании — „Носите тяготы друг друга, и тем исполните закон Христов“ (Гал.6:2). Именно в такие дни мы на практике можем максимально проявить свое милосердие и внимание к ближним, исполняя заповеди Бога и своей совести», — говорится в сообщении.

Ранее «Фраза» сообщала, что Запорожский митрополит УПЦ сказал, что Бог призывает нас быть бдительными и осторожными.