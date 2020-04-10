Ученые рассказали о первых жертвах грядущей климатической катастрофы

При нынешних темпах выбросов углерода к 2100 году средняя температура на Земле вырастет на 4 градуса Цельсия. Как выяснили журналисты «Фразы», по мнению международной группы ученых, это приведет к катастрофической потере биоразнообразия.

Как сообщает Lenta.ru, исследователи проанализировали климатические данные, собранные за 150-летний период, и сопоставили их с ареалом обитания более 30 тысяч видов птиц, млекопитающих, рептилий и рыб. Они нанесли на карту Земли сетку, разделяющую поверхность планеты на сегменты площадью сто квадратных километров, и проследили, как температура влияет на дикую природу в каждом из сегментов.

Выяснилось, что при сценарии, согласно которому выбросы углерода в атмосферу останутся на прежнем уровне, около 73% видов живых организмов на Земле станут жертвами беспрецедентного потепления с потенциально катастрофическими последствиями для популяции. Популяции животных начнут стремительно сокращаться при преодолении определенного температурного порога, начиная подвергаться воздействия тепла, к которому они не могут адаптироваться.

Согласно теоретическим моделям, при нагревании планеты на 4 градуса Цельсия под угрозой исчезновения окажется 15% животных, а при нагревании на 2 градуса Цельсия — всего лишь 2%.

При этом наиболее уязвимыми окажутся тропические океанические экосистемы, где располагаются коралловые рифы, поддерживающие жизнь четверти всех морских организмов, включая промысловые виды рыб.

Как сообщала «Фраза», в феврале 2017 г ученые Геологической службы США выяснили, что в вечной мерзлоте северного полушария Земли скопилось 793 миллиона килограммов ртути. По мнению ученых таяние льда в результате глобального потепления приведет к выбросу токсичного металла в окружающую среду и глобальной экологической катастрофе.

Летом 2018 года исследователи университета Калифорнии в Беркли установили, что растущая жара привела к учащению случаев самоубийств в США и Мексике. Ученые считают, что глобальное потепление «сильнее всего затронет людей, склонных к суицидальным настроениям».

В октябре того же года ученые из Калифорнийского университета в Ирвайне пришли к выводу, что растущая жара в ближайшем будущем может погубить урожаи ячменя, что приведет сначала к дефициту и подорожанию пива, а потом и к его фактической смерти как массового напитка.

В начале 2019 года исследователи из Колумбийского университета назвали дату «точки невозврата» для климата нашей планеты из-за воздействия глобального потепления.

По данным ученых Токийского университета, глобальное потепление способствует снижению иммунитета у живых существ, делая их более уязвимыми к различным вирусным инфекциям и другим патогенам.

В сентябре 2019 года специалисты NASA констатировали, что всего за год «содержание диоксида углерода в атмосфере увеличилось на три пункта». Это означает, что «человечеству не удается сократить выбросы СО2 в атмосферу и затормозить глобальное потепление».

В начале 2020 года ученые из университета Святого Томаса в Миннесоте (США) заявили о рекордном повышении температуры мирового океана за последние пять лет. По их словам, 2019 год «продемонстрировал самый большой однолетний прирост температуры за все десятилетие».