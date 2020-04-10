Готов отказаться от мандата ради контракта: в СМИ опубликовали скандальную переписку «слуги народа» Зуба

Народного депутата от президентской партии «Слуга народа» Валерия Зуба подловили за скандальной перепиской с бывшим заместителем министра здравоохранения Украины Андреем Семиволосом. Об этом сообщает «Апостроф» со ссылкой на «Багнет».

В переписке Семиволос отмечает, что вопрос Зуба якобы решен, и «контракт будет на 5 лет». В ответ Зуб пишет, что когда все будет готово, «сразу сложу свои полномочия, уже есть кто вместо меня».

В свою очередь, Семиволос просит «не забыть о нем», вероятно, после перехода Зуба в другое место.

В издании уточнили, что фотографии были сделаны в конце февраля во время пленарного заседания Верховной рады, однако ранее они не публиковались.

Полная стенограмма разговора:

Семиволос: «Добрый день, ваш вопрос решен, контракт будет на 5 лет».

Зуб: «Спасибо, тогда сразу сложу свои полномочия, уже есть кто вместо меня».

Семиволос: «Хорошо, не забудьте про меня».

Зуб: «Конечно, не забуду».

Стоит отметить, что до работы в парламенте Валерий Зуб был директором коммунального предприятия «Черниговский медицинский центр современной онкологии». Ранее был депутатом Черниговского городского совета и Черниговского областного совета.

Ранее в соцсетях была обнародована якобы переписка тогда еще первого замглавы Минздрава Андрея Семиволоса с другим нардепом из «Слуги народа» Павлом Павлишем.

Согласно обнародованному тексту, Семиволос жаловался Павлишу на некоего Мишу, распоряжения которого он должен выполнять, чтобы «усидеть в кресле», но добавил, что там (в министерстве) можно «хорошо прибарахлиться». В свою очередь Павлиш на указанных фото советует ему «включать дурака».

Стоит отметить, что оба фигуранта переписки опровергли ее, однако многие в сети указали на подлинность фотографий.