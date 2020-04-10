Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

В Болгарии не будут закрывать храмы на Пасху из-за коронавируса

В Болгарии не будут закрывать храмы на Пасху из-за коронавируса

Патриарх Болгарский Неофит, Священный Синод Болгарской Православной Церкви и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов обсудили вопрос совершения пасхальных богослужений в условиях карантина. Как выяснили журналисты «Фразы», в Болгарии не будут закрывать храмы на Пасху.

Как сообщается на сайте Болгарской Церкви, премьер-министр рассказал иерархам, что пик эпидемии коронавируса в стране ожидают в период пасхальных торжеств и призвал усилить меры профилактики коронавируса.

Болгарское духовенство приняло решение в этот раз на Вербное воскресенье не раздавать верующим пальмы, вербы и цветы, а также прибегнуть к ряду дополнительных мер для предотвращения заражения COVID-19.

После встречи с Патриархом Неофитом и Священным Синодом Болгарской Православной Церкви Борисов заявил, что не станет закрывать храмы на Пасху.

«Вы хотите, чтобы мы закрыли ворота и изгнали священников. Но есть многие люди, для которых этот Праздник — все, и для них жизненно важно быть в церкви. Поэтому я не могу этого сделать. От османского рабства Церковь спасла нас. С дисциплиной мы можем сделать все. Это зависит от нас. Но я не могу прийти с полицией и закрыть церкви», — передали слова премьер-министра в интернет-издании mediapool.bg.

Он договорился с болгарскими иерархами о том, что в этом году делегация Церкви не полетит в Израиль за Благодатным огнем, а выделенные на это средства пойдут на борьбу с коронавирусом.

Борисов отметил, что понимает чувства верующих, однако попросил, чтобы в этом году на пасхальное богослужение в храм пошли лишь те, для кого вера важнее здоровья.

«И у Гете есть чему поучиться, но есть Библия. И вначале говорится: „Без Господа вы ничего не можете сделать“. Ну как я могу закрыть церковь, чтобы вы не могли молиться Тому, без Кого вы ничего не можете сделать», — подчеркнул он.

Ранее «Фраза» сообщала, что Синод Элладской Церкви призвал всех митрополитов перевести свою зарплату на борьбу с пандемией.

Тэги: общество, православие, Пасха, Болгария, новости православия

Комментарии

Статьи

10.04.20 10:08

Гривну обвалят коронавирусным ОВГЗ?

Автор: Александр Карпец

Интервью

10.01.20 08:40

Карлос Де Пена: Наши болельщики очень помогали мне весь прошлый год

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
10.04.20 11:20

Как нас лишили Пасхи

Автор: Михаил Масонов

Дайджест

Тесты задерживают, медики увольняются, готовятся к комендантскому часу. Что происходит на Западной Украине
10.04.20 13:00

Тесты задерживают, медики увольняются, готовятся к комендантскому часу. Что происходит на Западной Украине

Автор: «Страна»

Выбор редакции
Как коронавирус толкает мир в эпоху нового Средневековья
Как коронавирус толкает мир в эпоху нового Средневековья
Как коронавирус толкает мир в эпоху нового Средневековья
Как коронавирус толкает мир в эпоху нового Средневековья
Власть стремится расчеловечить граждан Украины
Власть стремится расчеловечить граждан Украины
Коронавирус и Новые гонения на христиан
Коронавирус и Новые гонения на христиан
Появился новый телеграм-канал о тайных обществах и заговорах «Адекватный конспиролог»
Появился новый телеграм-канал о тайных обществах и заговорах «Адекватный конспиролог»
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
Заработал новый telegram-канал «Авторская аналитика»
Заработал новый telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

Коронавирус в Украине: статистика на утро 10 апреля 2020

Коронавирус в Украине: статистика на утро 10 апреля 2020
10.04.20 10:12
2180
Последние новости
10.04.20 13:33

В Виннице УПЦ проводит онлайн-чтения Псалтири
10.04.20 13:15

Глава нацполиции сказал, что на Пасху не будут выгонять людей из храмов
10.04.20 13:03

Синоптики предупредили украинцев о надвигающемся снегопаде
10.04.20 12:53

В Мелитополе священники УПЦ доставили продукты пожилым людям
10.04.20 12:51

Ученые рассказали о первых жертвах грядущей климатической катастрофы
10.04.20 12:46

Готов отказаться от мандата ради контракта: в СМИ опубликовали скандальную переписку «слуги народа» Зуба
10.04.20 12:21

В Болгарии не будут закрывать храмы на Пасху из-за коронавируса
Фото и Видео
Пожар в Чернобыльской зоне бушует на расстоянии прямой видимости от станции
Пожар в Чернобыльской зоне бушует на расстоянии прямой видимости от станции
Пожар в Чернобыльской зоне бушует на расстоянии прямой видимости от станции
Пожар в Чернобыльской зоне бушует на расстоянии прямой видимости от станции
На Таджикистан, Кыргызстан и Казахстан обрушился аномальный снегопад
На Таджикистан, Кыргызстан и Казахстан обрушился аномальный снегопад
«Всеукраинская школа онлайн»: детям рассказали о «Ливанской войне» Ивана Грозного
«Всеукраинская школа онлайн»: детям рассказали о «Ливанской войне» Ивана Грозного
Жителей Киевщины шокировали заявлением, что тотальный карантин могут продлить до осени
Жителей Киевщины шокировали заявлением, что тотальный карантин могут продлить до осени
Участились сообщения о появлении НЛО. Имеет ли это отношение к скандальному проекту «Голубой луч»?
Участились сообщения о появлении НЛО. Имеет ли это отношение к скандальному проекту «Голубой луч»?
Митрополит Антоний рассказал, можно ли спасаться без храма и Причастия
Митрополит Антоний рассказал, можно ли спасаться без храма и Причастия
Митрополит Антоний рассказал, как УПЦ помогает бороться с пандемией коронавируса
Митрополит Антоний рассказал, как УПЦ помогает бороться с пандемией коронавируса
Митрополит Антоний объяснил, как бороться с паникой во время пандемии
Митрополит Антоний объяснил, как бороться с паникой во время пандемии
Девушка из Индии оригинально продемонстрировала, как сделать модную прическу в условиях самоизоляции
Девушка из Индии оригинально продемонстрировала, как сделать модную прическу в условиях самоизоляции
Как помочь пожилым людям на карантине: пример Кировоградской епархии УПЦ
Как помочь пожилым людям на карантине: пример Кировоградской епархии УПЦ
fraza.ua
Новости блогосферы
09.04.20 15:02

Почему я не пользуюсь украинскими учебниками
08.04.20 20:26

Украинские униаты теперь выполняют работу бесов
05.04.20 22:05

Власть стремится расчеловечить граждан Украины
31.03.20 10:56

В Украине начинается новый период — распад и расползание государства

Опрос

Каков источник коронавируса COVID-19?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.