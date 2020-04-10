Синоптики предупредили украинцев о надвигающемся снегопаде

Уже со следующего вторника, 14 апреля, в Украину неожиданно придет снегопад. Как выяснили журналисты «Фразы», такой прогноз погоды дали в Гидрометцентре.

Синоптики также предупредили о снижении температуры воздуха. Более-менее тепло будет лишь на Юге и Востоке страны, а также в Крыму.

Дожди и мокрый снег ожидаются по всей территории Украины.

При этом, если верить прогнозу, морозов не будет. Днем ожидается 4-13 тепла, а ночью плюс 3-6.

В Киеве пройдут осадки: днем и ночью температура будет колебаться в районе плюс 4-6.

Карта погоды в Украине на 14 апреля 2020 года:

Как писала «Фраза», на следующей неделе украинцев ждет неоднозначная погода.