На Буковине священники УПЦ совершили автомобильный крестный ход с молитвой об исцелении больных

На Буковине 9 апреля клирики Черновицко-Буковинской епархии Украинской Православной Церкви совершили автомобильный крестный ход вокруг города Хотин с молебном об исцелении болящих. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Центре информации УПЦ.

Как сообщается на официальной странице епархии в Facebook, благочинный Хотинского района, настоятель храма в честь святителя Николая чудотворцы протоиерей Анатолий Мандрюк возглавил совершение крестного хода, во время которого священнослужители окропили границы города святой водой.

Молитвенное шествие состоялось с мощами святых и иконами.

Ранее «Фраза» сообщала, что в УПЦ заявили, что на Буковине у трех священников диагностировали коронавирус.