Этнотравник рассказал, чем можно заменить имбирь и лимоны

В России считают, что имбирь и лимоны, подорожавшие на фоне пандемии коронавируса, можно заменить клюквой. Как выяснили журналисты «Фразы», этнотравника Михаила Фадеева цитируют местные СМИ.

Специалист назвал клюкву «эффективным природным антибиотиком, который поможет справиться с вирусами и с повышенной температурой, снизить утомляемость, нормализовать сон и повысить защиту организма».

Он уточнил, что «клюкву надо употреблять по пятьдесят граммов, но каждый день».

Также он добавил: «Лучше не делать горячие напитки из клюквы, а добавлять в холодные напитки: чаи, компоты, отвары. Можно размолоть клюкву, смешать сок с чаем, а в гущу добавить мед, перемешать и съесть как десерт».

По его словам, «если вы принимали клюкву в чистом виде, обязательно сполосните рот, потому что она довольно быстро разъедает зубную эмаль».

Также, по его словам, «после заморозки ягода не теряет свои полезные свойства».

Как писала «Фраза», ммбирь позволяет облегчить состояние больным бронхиальной астмой.

Сообщалось, можно ли использовать имбирь против коронавируса.