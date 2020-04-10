Коронавирус в аннексированном Крыму: число больных растет

В аннексированном Россией Крыму растет число подтвержденных случаев коронавируса COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», стало известно еще о двух заболевших – это семейная пара, которая прилетела на полуостров из Таиланда.

Об этом сообщает т.н. «глава» Крыма Сергей Аксенов.

Он добавил, что люди вернулись еще в марте в Керчь.

По данным российских властей, в Крыму коронавирусом заболели уже 28 человек. Вылечить удалось восемь человек.

Отдельно считают случаи заражения в Севастополе – там было шесть больных, четверых из которых уже вылечили.

Добавим, что в Севастополе режим «самоизоляции населения» введен до 19 апреля, а на остальной территории полуострова – до 30 апреля. Сейчас улицы городов Крыма патрулируют полиция и бойцы Росгвардии.

Как писала «Фраза», москвичи завезли коронавирус в аннексированный Россией Крым.

Ранее сообщалось о коронавирусе в аннексированном Крыму.