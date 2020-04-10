Под какую музыку лучше готовиться к экзаменам? Ученые дали совет студентам

Исследователи из Национального научного фонда США и университета Бейлора узнали, под какую музыку лучше всего готовиться к экзаменам. Как выяснили журналисты «Фразы», они дали совет студентам.

Ученых цитирует издание Technology Networks.

Эксперты посоветовали слушать классическую музыку.

В опытах участвовали полсотни студентов 18-33 лет.

В публикации сказано: «Сперва фоном включали отрывки из первой части «Лунной сонаты» Бетховена, а также «Весну» из цикла «Времена года» Вивальди и Ноктюрн ми-бемоль мажор Шопена».

После этого, сказано в статье, в ночное время суток ученые «с помощью компьютера и электродов контролировали режимы сна подопытных». При этом, сказано в отчете, «половине из них во время фазы глубокого сна ученые на пятнадцать минут включали классическую музыку, а остальным лишь белый шум».

Ученые сообщают: «Мы исключили джаз, потому что он звучит слишком неравномерно и, вероятно, разбудил бы многих». Кроме этого исследователи не стали использовать поп-музыку со словами, так как она, по их словам, «помешает изучению информации».

Также исследователи говорят: «Мы отказались от звуков природы, так как их легко игнорировать».

В итоге выяснилось, говорят ученые, что «те, кто слушал вальсы и сонаты, на следующий день на 18% сдали экзамен лучше».

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