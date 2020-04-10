Одиозный Харви Вайнштейн победил коронавирус в тюрьме

Скандальный 68-летний кинопродюсер Харви Вайнштейн, отбывающий срок в тюрьмы Венде на западе Нью-Йорка, сумел излечиться от коронавируса COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом американским СМИ сообщили его представители.

Напомним, что Верховный суд штата Нью-Йорк приговорил Харви Вайнштейна к двадцати трем годам тюрьмы, признав его виновным в изнасиловании и принуждении к оральному сексу.

После того, как стало известно, что Харви Вайнштейн излечился от коронавируса, его выпустили из изолятора. Отмечается, что болезнь «протекала без проявления симптомов».

Как писала «Фраза», в Штатах вынесли суровый приговор кинопродюсеру Харви Вайнштейну.

Ранее у главного насильника Голливуда обнаружили коронавирус.