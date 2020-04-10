Курс гривны продолжает снижаться: данные на 10 апреля 2020

В пятницу, 10 апреля, курс украинской гривны вновь снизился. Как выяснили журналисты «Фразы», актуальные котировки валют публикует Национальный банк.
Отметим, что гривна падает в цене уже несколько дней кряду после непродолжительного роста на прошлой неделе.
Так, американский доллар подорожал на семь копеек – до 27,26 гривен.
Также на семь копеек вырос в цене евро – до 29,64 гривен.
Следующие котировки НБУ появятся в понедельник, 13 апреля.
Как писала «Фраза», «Приватбанк» прекратил продажу валюты.