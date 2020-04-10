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Курс гривны продолжает снижаться: данные на 10 апреля 2020

Курс гривны продолжает снижаться: данные на 10 апреля 2020

В пятницу, 10 апреля, курс украинской гривны вновь снизился. Как выяснили журналисты «Фразы», актуальные котировки валют публикует Национальный банк.

Отметим, что гривна падает в цене уже несколько дней кряду после непродолжительного роста на прошлой неделе.

Так, американский доллар подорожал на семь копеек – до 27,26 гривен.

Также на семь копеек вырос в цене евро – до 29,64 гривен.

Следующие котировки НБУ появятся в понедельник, 13 апреля.

Как писала «Фраза», «Приватбанк» прекратил продажу валюты.

Тэги: евро, общество, доллар, валюта, гривна, экономика, курс валют, финансы, новости Украины

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