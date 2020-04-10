В Италии вновь растет смертность от коронавируса

В Италии зафиксировано увеличение как случаев заражения, так и смертей, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на брифинге рассказал глава Департамента гражданской обороны страны Анджело Боррелли.

Как передает Regnum, чиновник, в частности, сообщил, что за прошедшие сутки ‒ 8 апреля ‒ в стране было выявлено 1 615 новых заражений, в то время как днем ранее таких случаев было 1 195.

Кроме того, за сутки в Италии от «китайской» заразы скончались 610 человек, хотя 7 апреля фатальных исходов было меньше ‒ 552.

В свою очередь, сразу 1979 пациентов побороли инфекцию и были выписаны из больниц.

По словам Боррелли, общее число людей, проходящих лечение теперь составляет 96 877, количество смертей достигло 18 279, а выздоровлений ‒ 28 470.

Глава ведомства также добавил, что в стране уже шестые сутки подряд подряд наблюдается снижение «обитателей» палат интенсивной терапии. По его данным, 8 апреля из них были переведены сразу 88 тяжелых пациентов.

Как писала «Фраза», в Италии с помощью тотального карантина таки удалось переломить ситуацию с коронавирусом.

Также сообщалось, что в Италии из-за тотального карантина могут вспыхнуть голодные бунты.