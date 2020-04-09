Ученые рассказали, можно ли «подхватить» коронавирус с едой

Ученые из Университата Огайо (США) рассказали, можно ли «подхватить» коронавирус COVID-19, употребляя «зараженную» пищу. Как выяснили журналисты «Фразы», столь «животрепещущий» вопрос мучает многих людей, вынужденных из-за карантина заказывать готовую еду на дом.

Как передает «КП» со ссылкой на MedicalXpress, хоть в США и зафиксировано наибольшее в мире число заражений COVID-19, однако данных о том, что кто-то из пациентов мог заразиться через продукты питания ‒ нет.

По словам специалистов, коронавирусная инфекция не является желудочно-кишечным заболеванием, поэтому COVID-19 не размножается на еде.

«Такие микроорганизмы не размножаются на поверхностях, хотя могут некоторое время находиться на предметах. Для того, чтобы вирус сохранил свою жизнеспособность, он должен попасть в живой организм», ‒ рассказал сотрудник университета Санджа Илич.

В связи с этим, он посоветовал всем тщательно мыть руки после похода в магазин, мыть фрукты и овощи, а доставленную курьерами пищу разогревать до температуры не ниже 75 градусов.

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