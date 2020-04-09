Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 9 апреля 2020

По состоянию на 19-00 9 апреля, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире достигло 1 503 900. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом информирует исследовательский университет Джонса Хопкинса (Балтимор, США).

По данным учреждения, пандемия уже унесла жизни 89 931 человека, а побороть инфекцию и выздороветь смогли 340 112 пациентов.

Больше всего случаев заражения коронавирусом насчитывается в США ‒ 432 579 (смертей ‒ 14 830), Испании ‒ 152 446 (15 238), Италии ‒ 139 442 (17 669), Германии ‒ 113 615 (2 349), Франции ‒ 83 080 (10 887), Китае ‒ 82 883 (3 339), Иране ‒ 66 220 (4 110), Великобритании ‒ 61 497 (7 111), Турции ‒ 38 226 (812), Бельгии ‒ 24 983 (2 523), Швейцарии ‒ 23 612 (926), Нидерландах ‒ 21 898 (2 403), Канаде ‒ 19 290 (436), Бразилии ‒ 16 238 (823), Португалии ‒ 13 956 (409), Австрии ‒ 13 163 (295), Южной Корее ‒ 10 423 (204) и России ‒ 10 131 (76).

В свою очередь, в Украине официально выявлено 1892 инфицированных. К сожалению, 57 из них скончались. При этом 45 человек уже выздоровели.

Как писала «Фраза», российские ученые выяснили о коронавирусе кое-что жуткое.

Также сообщалось, что жертвой коронавируса в Бразилии стал младенец.

В свою очередь, более 100 тыс. украинцев заразились гриппом и ОРВИ за последнюю неделю.