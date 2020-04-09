Главные новости за 9 апреля 2020 года

Зеленскому сделали тест на коронавирус. Президент Украины Владимир Зеленский прошел тест на коронавирус COVID-19. Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса президента страны Кирилл Тимошенко. По его словам, «всем, кто пересекался с народным депутатом Сергеем Шаховым, который был заражен COVID-19, делали тестирование». Чиновник сообщил, что тест прошли президент Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль.

Коронавирус в Украине: что известно на утро 9 апреля. За минувшие сутки жертвами коронавируса COVID-19 в Украине стали пять человек. Такие данные публикует Минздрав на утро четверга, 9 апреля. Общее число жертв заразы в нашей стране составляет 57 человек. Всего заболели 1 892 человека, в том числе выявлено 224 новых случаев за отчетные сутки.

За последнюю неделю более 100 тыс. украинцев заразились гриппом и ОРВИ. За одну неделю с 30 марта по 5 апреля в Украине зафиксированы 105116 случаев заболевания гриппом и ОРВИ, один человек умер. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины со ссылкой на Центр общественного здоровья. В частности, как сообщается, почти 40% заболевших — дети.

Минздрав закупил «лекарство от коронавируса», от которого из-за побочных эффектов отказались в Швеции. Украина получит дополнительные 320 тыс. таблеток с действующим веществом гидроксихлорохин для симптоматического лечения больных COVID-19. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины. В частности, как сообщается, этот препарат прописан в национальном протоколе лечения больных COVID-19 и применяется для пациентов с тяжелым течением болезни исключительно в условиях стационаров, а также под наблюдением врачей и с письменного согласия пациентов.

В Минздраве рассказали, как носить медицинские маски, чтоб от них был толк. Министерство здравоохранения Украины объяснило, как нужно правильно носить защитную маску, чтобы избежать попадания на нее вирусов и инфекций. В частности, в МОЗ напомнили, что в связи с усилением карантинных мероприятий использование защитных масок в общественных местах является обязательным, «но использовать их нужно правильно». «Надевайте маску так, чтобы она плотно закрывала рот и нос. Перед этим обязательно вымойте руки с мылом или обработайте антисептиком. Также не прикасайтесь к маске руками после того, как надели ее на лицо», — советуют в Минздраве.

Медики предупреждают бородачей: респираторы не помогают от коронавируса. Респираторы не обеспечивают надежной защиты людям с растительностью на лице. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины. В частности, в ЦОС респираторы класса защиты не ниже FFP2 рекомендовали одевать медикам, но не населению. При этом респиратор должен плотно прилегать к лицу, так чтобы воздух не проходил между ним и кожей.

В Украине появились чат-боты, которые диагностируют коронавирус и спасают от насилия. Украинский стартап создал бот для популярных мессенджеров, который, как утверждается, помогает диагностировать заболевание коронавирусной болезнью COVID-19. На данный момент он работает в Viber, Telegram и Facebook. Как рассказал сооснователь проекта Евгений Бондарук, весь процесс тестирования занимает не более 2-3 минут и состоит из вопросов о симптомах. Для расчета риска инфицирования используется 17 факторов, на основе анализа которых искусственный интеллект определяет вероятность инфицирования коронавирусом.

Кличко рассказал, что делать, если у вас на карантине отключили горячую воду. Городской голова Киева Виталий Кличко распорядился не отключать горячее водоснабжение с целью гидравлических испытаний на период карантина в городе. В это время техническая подготовка к следующему сезону будет проводиться только на объектах, где не нужно выключать воду потребителям. «Вода горячая должна быть, если у вас отсутствует — обращайтесь по телефону 15-51, будем исправлять эту ситуацию», — заявил Кличко на брифинге 9 апреля.

От трамвая до самолета: в Украине запустят «единый билет» на все виды транспорта. В обозримом будущем украинцы будут ездить на общественном транспорте, поездах и даже летать на самолетах по «единому билету». Об этом сообщает Министерство инфраструктуры. Отмечается, что совместно с государственным предприятием «Отраслевой центр цифровизации и кибербезопасности» планируют запустить единый электронный билет SmartTicket.

В Чернобыльской зоне и Житомирской области продолжаются лесные пожары. В Чернобыльской зоне отчуждения и Житомирской области продолжается борьба с лесными пожарами. Такую информацию приводит на утро четверга, 9 апреля, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. Сообщается, что в Чернобыльской зоне «продолжаются мероприятия по ликвидации пожаров вблизи села Чистогаливка на территории Корогодского лесничества, где наблюдается тление лесной подстилки отдельными очагами на площади около двадцати гектаров».

В правила футбола внесли важные изменения: игру рукой и офсайд теперь будут определять иначе. В правила футбола внесли существенные изменения. Сделал это Международный совет футбольных ассоциаций. Данные «новшества» касаются двух моментов — игры рукой и определения положения вне игры.

Ученые выяснили причину сильной вспышки коронавируса в Нью-Йорке. Ученые, исследовавшие сильную вспышку коронавируса нового типа в Нью-Йорке, нашли ей объяснение. Главную роль сыграли пациенты, прилетевшие из Европы. Исследователи проанализировали геном вируса на 75 образцах, и более чем две трети случаев относятся к привезенным из Европы. Удалось даже установить, откуда именно: это Великобритания, Франция, Австрия и Нидерланды.

Российские ученые выяснили о коронавирусе кое-что жуткое. Ученые из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (Россия) рассказали о коронавирусе COVID-19 кое-что страшное. Исследователи говорят: «Коронавирус, как и вирусы гриппа и герпеса, способен приводить к отмиранию целых участков мозга».

В США родовое «проклятие Кеннеди» унесло жизни еще двух человек. В США полиция нашла в водоеме тела правнука бывшего генерального прокурора США Роберта Кеннеди и его матери. Они пропали во время прогулки на лодке в штате Мэриленд 2 апреля. Как сообщают американские СМИ, тело сорокалетней Мейв Маккин нашли на берегу Чесапикского залива, в 4 километрах от дома ее матери, Кэтлин Кеннеди, в ночь на 7 апреля. По словам мужа женщины, она села в каноэ вместе сыном, чтобы достать мяч, укатившийся в воду, и не вернулась.

Обложка прошлогоднего альбома Мадонны «Madame X» намекает на эпидемию коронавируса? Одна из двух композиций (Future), которые исполняла на сцене Евровидения в 2019 году известная певица и каббалистка Мадонна, входит в ее новый альбом «Madame X». А на обратной стороне альбома изображена пишущая машинка марки Corona. Кроме того, на одном из тизеров нового альбома Мадонна изображена играющей на баяне с грифом «С» (итальянский строй), что также намекает на слово coronavirus.

Google посвятил свой сегодняшний дудл коммунальщикам. Google поблагодарил работников коммунальных служб, которые вовлечены в борьбу с коронавирусной болезнью COVID-19. Соответствующий дудл сегодня могут видеть жители большинства стран Европы, обеих Америк и Австралии с Новой Зеландией. В анимационном дудле можно видеть сердечко, которое вылетает из буквы G и отправляется к букве E, которая оформлена в виде дворника.