В УПЦ заявили, что на Буковине у трех священников диагностировали коронавирус

В Черновицко-Буковинской епархии Украинской Православной Церкви прокомментировали информацию о 3 случаях COVID-19 среди священников. Об этом сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ.

Об этом сообщается на официальной странице Черновицко-Буковинской епархии в Фейсбук.

«Двое священнослужителей, по рекомендации врачей, госпитализированы — один находится на домашнем лечении под наблюдением медиков. Священники служили на разных приходах», — сообщили в пресс-службе епархии.

Кроме того, еще один священнослужитель, почувствовав простуду, прошел тест на COVID-19 — тест не подтвердил вирусного заболевания.

В Черновицко-Буковинской епархии УПЦ отметили, что в храмах соблюдаются санитарные нормы и рекомендации МОЗ, проводится плановая дезинфекция помещений.

«На время больничных больных клириков им были назначены замены. Приходы нашей епархии в дальнейшем продолжают пошив масок, изготовление антисептиков и оказывают адресную помощь продуктами питания людям, которых карантин оставил без средств существования на пороге голодной смерти», — отметили в епархии.

В пресс-службе епархии попросили верующих ответственно относиться к своему здоровью и быть внимательными друг к другу.

«Христиане, просим вас поберечь священников и друг друга. Почувствовав симптомы вирусной инфекции, обращайтесь к врачам и самоизолируйтесь», — призвали в епархии.

Ранее «Фраза» сообщала, что Винницкий митрополит сдал тест на коронавирус.