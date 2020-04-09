Винницкий митрополит сдал тест на коронавирус

Митрополит Винницкий и Барский Варсонофий сдал тест на коронавирус. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации Украинской Православной Церкви.

Как написал владыка на своей странице в Фейсбук, жалоб на состояние здоровья у него нет.

«Учитывая распространение в Украине COVID-19, я, как законопослушный гражданин, обратился к своему семейному врачу с просьбой оценить состояние моего здоровья и сдал тест на коронавирус (результаты которого ожидаются позже). Чувствую себя хорошо, жалоб на здоровье не имею, тест сдал, потому что ответственно подхожу к сложившейся ситуации в стране и хочу сохранить здоровье окружающих», — написал митрополит Варсонофий.

Он напомнил, что «архиереи, священники, монахи и миряне Украинской Православной Церкви делают все от себя возможное, чтобы помешать распространению вируса, а также соблюдают все санитарные требования Минздрава».

Митрополит призвал СМИ ответственно относиться к распространению информации и призвал верующих молиться.

«Будем молиться, чтобы Всемилостивый Бог сжалился над нами грешными и помог устоять перед очередным заболеванием на этой земле», — подчеркнул владыка.

Ранее «Фраза» сообщала, что наместник столичного Ионинского монастыря УПЦ заявил, что у него обнаружили коронавирус.