Медики предупреждают бородачей: респираторы не помогают от коронавируса

Респираторы не обеспечивают надежной защиты небритым людям. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины на официальной странице в Facebook.

В частности, в ЦОС респираторы класса защиты не ниже FFP2 рекомендовали одевать медикам, но не населению. При этом респиратор должен плотно прилегать к лицу, так чтобы воздух не проходил между ним и кожей.

Таким образом, респираторы не обеспечивают надежной защиты небритым людям, «особенно тем, кто имеет бороду».