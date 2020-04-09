Минздрав закупил «лекарство от коронавируса», от которого из-за побочных эффектов отказались в Швеции

Украина получит дополнительные 320 тыс. таблеток с действующим веществом гидроксихлорохин для симптоматического лечения больных COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины на официальной странице в Facebook.

В частности, как сообщается, этот препарат прописан в национальном протоколе лечения больных COVID-19 и применяется для пациентов с тяжелым течением болезни исключительно в условиях стационаров, а также под наблюдением врачей и с письменного согласия пациентов.

При этом, как утверждается, препарат будет бесплатным для пациентов, которые нуждаются в нем по медицинским показаниям.

Между тем, как сообщает Lenta.ru, в Швеции больницы прекратили применять противомалярийный препарат хлорохин, на основе которого создан гидроксихлорохин, из-за его побочных действий. Соответствующее решение было принято после того, как несколько пациентов пожаловались на спазмы, частичную потерю зрения и мигрени.

Отмечается, что у некоторых людей прием таблеток хлорохина может вызвать проблемы с сердцебиением вплоть до сердечного приступа.

Отметим, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, убедительных доказательств того, что препараты на основе хлорохина помогают в лечении коронавируса, до сих пор нет.

Подробнее о нем и его производных можно прочитать здесь.

Как сообщала «Фраза», 24 февраля 2020 года посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил, что китайские ученые создали лекарство от коронавируса. По его словам, речь идет о хлорохина фосфате — лекарстве, десятилетиями использовавшемся как средство от малярии. При этом ранее власти Китая признали эффективным лекарством от коронавируса также противовирусный препарат «Арбидол» с действующим веществом умифеновир.

Напомним, ранее о создании лекарственных препаратов, которые теоретически могут быть эффективны при лечении инфекции, вызываемой коронавирусом COVID-19 заявили в России.

Чуть позже стало известно, что уже вторая вакцина против коронавируса готовится к испытаниям на людях.

При этом, по словам представителя Всемирной организации здравоохранения в России Мелиты Вуйнович, вакцина от коронавируса Covid-19 может появиться не раньше, чем через год.

16 марта 2020 года Китай начал испытания вакцины от коронавируса на людях. 108 добровольцев разделили на три группы: первой группе добровольцев будут вводить низкую дозу разработанной в Китае вакцины, второй — среднюю, третьей — высокую. Ожидается, что нынешние испытания вакцины продолжатся до конца года.

В начале апреля медики из Турции и США одновременно объявили об успешных испытаниях вакцины от коронавируса. Одна из вакцин получила название PittCoVacc (сокращение от Pittsburgh Coronavirus Vaccine) и создана по аналогии с лекарствами от гриппа.

О том, кто и когда создаст вакцину от коронавируса, читайте здесь.