В Украине появились чат-боты, которые диагностируют коронавирус и спасают от насилия

Украинский стартап создал бот для популярных мессенджеров, который, как утверждается, помогает диагностировать заболевание коронавирусной болезнью COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», на данный момент он работает в Viber, Telegram и Facebook.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сооснователя проекта Евгения Бондарука, весь процесс тестирования занимает не более 2-3 минут и состоит из вопросов о симптомах. Для расчета риска инфицирования используется 17 факторов, на основе анализа которых искусственный интеллект определяет вероятность инфицирования коронавирусом.

В то же время, как подчеркивают создатели бота, он не является заменой лабораторных тестов или консультации доктора, но помогает выявить пациентов с высоким риском инфицирования и направить их за специализированной помощью.

«Главная задача бота — успокоить людей, которые по симптомам, о которых пишут непроверенные источники, начинают подозревать у себя болезнь», — объяснил Бондарук.

Как утверждается, для разработки бота привлекались врачи разных специальностей и кандидаты медицинских наук из НМУ им. Богомольца, а в финальном тестировании принимали участие кандидаты медицинских наук и Наталья Кирица и Татьяна Иовица.

Ожидается, что в ближайшее время бот научится распознавать и другие наиболее распространенные болезни — и будет подсказывать пользователям, какое дополнительное обследование им необходимо пройти и к какому доктору обратиться.

Чтобы пройти тест, необходимо пройти по ссылке и выбрать мессенджер.

В свою очередь, как сообщает Министерство внутренних дел Украины на своей странице в Facebook, правоохранители запустили в Telegram чат-бот для противостояния домашнему насилию. Он поможет разъяснить, что такое домашнее насилие, как противодействовать этому явлению, полномочия органов и учреждений, осуществляющих меры по предупреждению домашнего насилия и их контакты.

Адрес бота: @police_helpbot.

Как сообщала «Фраза», украинские ученые на базе Института молекулярной биологии и генетики Национальной академии наук Украины создали тест-систему для диагностики коронавируса SARS-CoV-2.

Ранее сообщалось, что теперь провести самодиагностику на коронавирус можно не выходя из Интернета.